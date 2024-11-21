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У столиці випав мокрий сніг: "Київавтодор" обробляє дороги 

Олена ІвашківЧетвер, 21 листопада 2024, 06:07
У столиці випав мокрий сніг: Київавтодор обробляє дороги 
Скриншот відео КМДА

Вранці 21 листопада у Києві випав мокрий сніг: спецтехніка КК "Київавтодор" обробляє дорожнє покриття рідкими хлоридами.

Джерело: КМДА

Деталі: За прогнозами синоптиків, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Дослівно: "До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. 

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби".

Київпогода
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