У столиці випав мокрий сніг: "Київавтодор" обробляє дороги 

Вранці 21 листопада у Києві випав мокрий сніг: спецтехніка КК "Київавтодор" обробляє дорожнє покриття рідкими хлоридами.

Джерело: КМДА

Деталі: За прогнозами синоптиків, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Реклама:

Дослівно: "До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки.

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби".