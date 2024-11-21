У столиці випав мокрий сніг: "Київавтодор" обробляє дороги
Четвер, 21 листопада 2024, 06:07
Вранці 21 листопада у Києві випав мокрий сніг: спецтехніка КК "Київавтодор" обробляє дорожнє покриття рідкими хлоридами.
Джерело: КМДА
Деталі: За прогнозами синоптиків, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
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Дослівно: "До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки.
Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби".