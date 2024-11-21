В столице выпал мокрый снег: "Киевавтодор" обрабатывает дороги
Четверг, 21 ноября 2024, 06:07
Утром 21 ноября в Киеве выпал мокрый снег: спецтехника КК "Киевавтодор" обрабатывает дорожное покрытие жидкими хлоридами.
Источник: КГГА
Детали: По прогнозам синоптиков, 21 ноября, в столице облачно, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
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Дословно: "К обработке покрытия жидкими хлоридами задействовано 124 единицы спецтехники.
Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток".