У США новообраній трасгендерній конгресвумен заборонили вхід до жіночих вбиралень

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив у середу, що трансгендери не будуть допущені до туалетів у Капітолії та офісних будівлях Палати представників, які не відповідають їхній статі, визначеній при народженні.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Джонсон оголосив про зміну правил два тижні після того, як демократ Сара Макбрайд з Делаверу стала першою відкритою трансгендерною особою, обраною до Конгресу.

Реклама:

Пряма мова: "Всі одностатеві приміщення в Капітолії та офісних будівлях Палати представників, такі як туалети та роздягальні, зарезервовані для осіб цієї біологічної статі.

Важливо зазначити, що кожен офіс члена Конгресу має власну окрему вбиральню, а туалети унісекс доступні по всьому Капітолію. Жінки заслуговують на місця, призначені лише для жінок".

Деталі: Цього тижня член Конгресу, республіканка Ненсі Мейс представила резолюцію про заборону трансгендерним жінкам відвідувати жіночі туалети в Капітолії. У резолюції не згадується ім'я Макбрайд, але у вівторок Мейс заявила, що "це на 100% через Макбрайд" і що майбутня конгресвумен "не має права голосу" у формуванні першої у своєму роді політики.

РЕКЛАМА:

Мейс подякувала Джонсону за зміну правил, написавши в X: "Ця боротьба ще не закінчена. Ми хочемо заборонити чоловікам доступ до жіночих приміщень у КОЖНІЙ федеральній будівлі, школі, громадському туалеті, скрізь". Цей пост був одним із сотень, які конгресвумен зробила в соціальних мережах на тему туалетів за останні дні.

Сама Макбрайд у своїй заяву в середу сказала, що вона "тут не для того, щоб сперечатися про туалети".