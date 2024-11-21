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Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: поранено 5 жінок та чоловіка

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 листопада 2024, 09:11
Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: поранено 5 жінок та чоловіка
фото прокуратури

Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки на Донеччині, в результаті чого поранень зазнали 6 цивільних осіб.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 20 листопада о 22:00 росіяни завдали удару по місту Костянтинівка. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу.

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Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж та автомобіль.

 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Донецька областьвоєнні злочинивійна
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