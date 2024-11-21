Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Меркель згадала в мемуарах, як Путін боявся України в НАТО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 21 листопада 2024, 10:54
Меркель згадала в мемуарах, як Путін боявся України в НАТО
Меркель і Путін під час зустрічі в Москві у 2021 році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" припускає, що російський лідер Володимир Путін спланував вторгнення в Україну після її відставки, щоб завадити вступу країни до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Деталі: Описуючи Путіна, колишня німецька канцлерка згадує, що він справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне, щоб її сприймали серйозно.

Реклама:

"Я сприймала його як людину, яка не хотіла, щоб її не поважали, і була готова накинутися в будь-який момент. Ви можете вважати це дитячістю і презирством, ви можете похитати головою. Але це означало, що Росія ніколи не зникне з карти світу", – зазначає вона.

В одному місці Меркель, ймовірно, припускає, що рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році було приурочене до її відходу з посади.

"Ви не завжди будете канцлером, а потім вони приєднаються до НАТО", – сказав він про Україну. "І я хочу цьому запобігти", – наводяться слова Путіна у книзі.

РЕКЛАМА:

За її словами, деякі лідери країн Центральної та Східної Європи видають бажане за дійсне: "Схоже, вони хочуть, щоб країна просто зникла, щоб її не існувало. Я не можу їх звинувачувати... Але Росія, що володіє потужною ядерною зброєю, все ж існує".

У мемуарах Меркель також пояснює свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.

Також вона описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами, зокрема й Путіним.

МеркельПутінНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав історичне підвищення податків

У Румунії перерахують голоси на виборах президента – КС

Енергетики збільшили обмеження світла: вимикатимуть до 70% споживачів одночасно

Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік

У Львові на честь Фаріон перейменували одну з вулиць

Напад на Ткача: обвинувачені отримали умовний термін, який можуть оскаржити

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
17:52
фотоСапери ДСНС виявили залишки російської крилатої ракети в Києві
17:40
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб, серед них – Дерипаска і Коломойський
17:37
ГУР знищило в окупованому Криму російську РЛС "Подльот" за $5 мільйонів
17:35
Держбюджет-2025: якими будуть видатки на медицину та куди їх спрямують
17:22
Керівниці МСЕК, яка викидала сумки з доларами у вікно, знову зменшили заставу
17:21
Сенат Австралії ухвалив закон, що обмежує доступ дітей до соціальних мереж
17:15
У Харкові ліквідували обласну МСЕК: її членам запропонують роботу на посадах лікарів
17:09
Зеленський підписав історичне підвищення податків
17:08
Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС
16:59
ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: