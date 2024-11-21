Меркель згадала в мемуарах, як Путін боявся України в НАТО

Меркель і Путін під час зустрічі в Москві у 2021 році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" припускає, що російський лідер Володимир Путін спланував вторгнення в Україну після її відставки, щоб завадити вступу країни до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Деталі: Описуючи Путіна, колишня німецька канцлерка згадує, що він справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне, щоб її сприймали серйозно.

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"Я сприймала його як людину, яка не хотіла, щоб її не поважали, і була готова накинутися в будь-який момент. Ви можете вважати це дитячістю і презирством, ви можете похитати головою. Але це означало, що Росія ніколи не зникне з карти світу", – зазначає вона.

В одному місці Меркель, ймовірно, припускає, що рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році було приурочене до її відходу з посади.

"Ви не завжди будете канцлером, а потім вони приєднаються до НАТО", – сказав він про Україну. "І я хочу цьому запобігти", – наводяться слова Путіна у книзі.

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За її словами, деякі лідери країн Центральної та Східної Європи видають бажане за дійсне: "Схоже, вони хочуть, щоб країна просто зникла, щоб її не існувало. Я не можу їх звинувачувати... Але Росія, що володіє потужною ядерною зброєю, все ж існує".

У мемуарах Меркель також пояснює свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.

Також вона описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами, зокрема й Путіним.