Меркель вспомнила в мемуарах, как Путин боялся Украины в НАТО

Меркель и Путин во время встречи в Москве в 2021 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021" предполагает, что российский лидер Владимир Путин спланировал вторжение в Украину после ее отставки, чтобы помешать вступлению страны в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit

Детали: Описывая Путина, бывший немецкий канцлер вспоминает, что он произвел на нее впечатление человека, который отчаянно стремится, чтобы его воспринимали серьезно.

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"Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, и был готов наброситься в любой момент. Вы можете считать это ребячеством и презрением, вы можете покачать головой. Но это означало, что Россия никогда не исчезнет с карты мира", – отмечает она.

В одном месте Меркель, вероятно, предполагает, что решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году было приурочено к ее уходу с должности.

"Вы не всегда будете канцлером, а потом они присоединятся к НАТО", – сказал он об Украине. "И я хочу это предотвратить", – приводятся слова Путина в книге.

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По ее словам, некоторые лидеры стран Центральной и Восточной Европы выдают желаемое за действительное: "Похоже, они хотят, чтобы страна просто исчезла, чтобы ее не существовало. Я не могу их обвинять... Но Россия, обладающая мощным ядерным оружием, все же существует".

В мемуарах Меркель также объясняет свои действия по торможению намерений Украины вступить в НАТО.

Также она описала трудности во время общения с Дональдом Трампом и назвала его человеком, который очарован авторитарными лидерами, в том числе и Путиным.