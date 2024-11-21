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МКС видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 21 листопада 2024, 14:58
МКС видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта
Нетаньягу. Ілюстративне фото: Getty Images

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду

Деталі: Як зазначається, Міжнародний кримінальний суд відхилив попередні заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції та видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта. 

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Обидва посадовці звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту з Палестиною.

МКС заявив, що злочини були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року. Ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

"Палата видала ордери на арешт двох осіб, Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, тобто в день, коли прокуратура подала клопотання про видачу ордерів на арешт", – йдеться у заяві.

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Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання – їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

МКС заявив, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази часто було умовним – це вважають відповіддю на тиск міжнародної спільноти або прохання США.

Також кількість гуманітарної допомоги вважають недостатнім і кажуть, що цивільне населення не мало доступу до товарів першої необхідності.

Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого ЦАХАЛ оголосив влітку.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Держави Заходу суперечливо відреагували на цей заклик. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

судІзраїль
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