МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Детали: Как отмечается, Международный уголовный суд отклонил предыдущие возражения Израиля относительно юрисдикции и выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

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Оба чиновника обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта с Палестиной.

МУС заявил, что преступления были совершены по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года. Ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и гарантировать проведение расследования.

"Палата выдала ордера на арест двух человек, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере до 20 мая 2024 года, то есть в день, когда прокуратура подала ходатайство о выдаче ордеров на арест", - говорится в заявлении.

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Досудебная палата МУС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галланта намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания - еду, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество.

МУС заявил, что решение Израиля о разрешении или увеличении гуманитарной помощи в секторе Газа часто было условным - это считают ответом на давление международного сообщества или просьбы США.

Также количество гуманитарной помощи считают недостаточным и говорят, что гражданское население не имело доступа к товарам первой необходимости.

Также МУС объявил, что выдал ордер на арест лидера военного крыла ХАМАСа Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, известного как Мухаммед Дейф, о гибели которого ЦАХАЛ объявил летом.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Государства Запада противоречиво отреагировали на этот призыв. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.