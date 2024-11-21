У п'ятницю в західних і північних регіонах будуть сильні пориви вітру з дощем і снігом
Четвер, 21 листопада 2024, 16:55
22 листопада в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, удень на Закарпатті сильний дощ і мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг і хуртовина.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: 22 листопада в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
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Зазначено, що погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення руху транспорту.