У п'ятницю в західних і північних регіонах будуть сильні пориви вітру з дощем і снігом

22 листопада в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, удень на Закарпатті сильний дощ і мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг і хуртовина.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 22 листопада в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Реклама:

Зазначено, що погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення руху транспорту.