В пятницу в западных и северных регионах будут сильные порывы ветра с дождем и снегом

22 ноября в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, днем на Закарпатье сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах сильный снег и метель.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 22 ноября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

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Указано, что погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.