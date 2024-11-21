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Понад 60% німців проти надання Україні Taurus – опитування

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 листопада 2024, 20:45
Понад 60% німців проти надання Україні Taurus – опитування
Фото: Getty Images

За даними опитування infratest dimap для телеканалу ARD, переважна більшість громадян Німеччини виступають проти надання Україні крилатих ракет Taurus дальністю до 500 кілометрів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ARD

Деталі: Респондентам поставили питання, чи повинна Німеччина постачати Україні крилаті ракети Taurus, "які можуть бути використані проти цілей на великих відстанях". Проти виступив 61% опитаних.

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Майже третина німців натомість підтримує рішення про надання Україні Taurus. При цьому 27% респондентів також виступають за використання ракет для ударів по території Росії й 3% – за постачання без такого дозволу.

Найбільша опозиція постачанню Taurus в Україну – на сході Німеччини (76%), тоді як на заході країни проти 56%. Так само на заході помітно більше прихильників такої допомоги, ніж на сході (34% проти 19%).

Опитування infratest dimap відбулось 18-20 листопада та охопило 1318 респондентів із правом голосу в Німеччині. Похибка вимірювання становить від 2 до 3 відсоткових пунктів.

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Передісторія:

  • Після того, як на вихідних США дозволили Україні використовувати американські ракети ATACMS проти цілей в Росії, в Німеччині знову розгорілися дебати стосовно надання ракет Taurus.
  • В опозиційному блоці ХДС/ХСС пов’язали небажання канцлера Олафа Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus з політичними міркуваннями.
  • Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції, хоче винести на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

НімеччиназброяУкраїна
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