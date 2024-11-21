Более 60% немцев против предоставления Украине Taurus – опрос

По данным опроса infratest dimap для телеканала ARD, подавляющее большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ARD

Детали: Респондентам задали вопрос, должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, "которые могут быть использованы против целей на больших расстояниях". Против выступил 61% опрошенных.

Реклама:

Почти треть немцев вместо этого поддерживает решение о предоставлении Украине Taurus. При этом 27% респондентов также выступают за использование ракет для ударов по территории России и 3% – за поставки без такого разрешения.

Наибольшая оппозиция поставке Taurus в Украину – на востоке Германии (76%), тогда как на западе страны против 56%. Так же на западе заметно больше сторонников такой помощи, чем на востоке (34% против 19%).

Опрос infratest dimap состоялся 18-20 ноября и охватил 1318 респондентов с правом голоса в Германии. Погрешность измерения составляет от 2 до 3 процентных пунктов.

РЕКЛАМА:

Предыстория: