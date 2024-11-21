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Более 60% немцев против предоставления Украине Taurus – опрос

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 20:45
Более 60% немцев против предоставления Украине Taurus – опрос
Фото: Getty Images

По данным опроса infratest dimap для телеканала ARD, подавляющее большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ARD

Детали: Респондентам задали вопрос, должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, "которые могут быть использованы против целей на больших расстояниях". Против выступил 61% опрошенных.

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Почти треть немцев вместо этого поддерживает решение о предоставлении Украине Taurus. При этом 27% респондентов также выступают за использование ракет для ударов по территории России и 3% – за поставки без такого разрешения.

Наибольшая оппозиция поставке Taurus в Украину – на востоке Германии (76%), тогда как на западе страны против 56%. Так же на западе заметно больше сторонников такой помощи, чем на востоке (34% против 19%).

Опрос infratest dimap состоялся 18-20 ноября и охватил 1318 респондентов с правом голоса в Германии. Погрешность измерения составляет от 2 до 3 процентных пунктов.

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Предыстория:

  • После того, как на выходных США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS против целей в России, в Германии снова разгорелись дебаты о предоставлении ракет Taurus.
  • В оппозиционном блоке ХДС/ХСС связали нежелание канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus с политическими соображениями.
  • Свободная демократическая партия, которая вышла из правящей коалиции, хочет вынести на голосование в Бундестаге предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

ГерманияоружиеУкраина
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