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На фронті від початку доби відбулось 174 бойових зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 23:34
На фронті від початку доби відбулось 174 бойових зіткнення – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 21 листопада на фронті відбулось 174 бойових зіткнення, майже півсотні з них – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 21 листопада

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України чотири ракетні (12 ракет) та 46 авіаційних (74 КАБ) ударів. Крім цього, залучили для ураження понад 300 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник п’ять разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки.  

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни за сьогодні відбили 27 ворожих штурмів.

Генштаббойові діївійна
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