Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте с начала суток произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 23:34
На фронте с начала суток произошло 174 боевых столкновения – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 21 ноября на фронте произошло 174 боевых столкновения, почти полсотни из них – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 ноября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений у населенного Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Генштаб
Генштаб: На Курщине с начала суток отбили 11 попыток прорвать оборону
На фронте более 150 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении
Генштаб: Враг активно атакует на Покровском направлении
Последние новости
03:24
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: