На фронте с начала суток произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

С начала суток 21 ноября на фронте произошло 174 боевых столкновения, почти полсотни из них – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 ноября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

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На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений у населенного Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов.