Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Вночі 22 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 01:44 військові повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині.

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О 01:57 стало відомо про рух ворожих БпЛА із Сумщини у південному напрямку на Полтавщину.

О 02.01 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА із Сумщини на Чернігівщину.

О 02:42 військові повідомили про ворожі БпЛА на Харківщині, рухаються у східному напрямку.

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О 03:41 надійшло повідомлення про російські БпЛА над Чернігівщиною, що рухаються у напрямку Київщини.

О 03:48 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини, які рухаються у західному напрямку на Чернігівщину.

О 05:19 військові попередили про ворожі БпЛА з Чернігівщини, заходять у Київську область.

О 05:21 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА в районі міста Чернігів.

О 05:23 стало відомо про російські БпЛА в межах міста Суми.

О 05:27 військові повідомили про рух ударних БпЛА на Дніпропетровщину із Полтавщини.

О 06:09 Повітряні сили повідомили про групи "Шахедів" у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, рухаються в західному напрямку.

О 06:22 військові повідомили про нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному напрямку.

О 06:48 надійшло повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА на Вінничинні з Житомирщини.

Станом на 07:12:

БпЛА територією Житомирської області, курс західний.

БпЛА із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку, загроза для Черкаської області.

БпЛА територією Чернігівської області, курс західний.

Оновлено: О 7:40 Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Хмельницької області.

О 7:51 з’явилась загроза ударів російськими дронами по Черкаській область.