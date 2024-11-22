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Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 07:14
Россия атакует Украину ударными беспилотниками
Фото: Getty Images

Ночью 22 ноября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 01:44 военные сообщили о группе вражеских БПЛА в Сумской области.

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В 01:57 стало известно о движении вражеских БпЛА с Сумщины в южном направлении на Полтавщину.

В 02.01 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

В 02:42 военные сообщили о вражеских БпЛА на Харьковщине, движущихся в восточном направлении.

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В 03:41 поступило сообщение о российских БпЛА над Черниговщиной, движущихся в направлении Киевщины.

В 03:48 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА на севере Сумщины, которые движутся в западном направлении на Черниговщину.

В 05:19 военные предупредили о вражеских БпЛА с Черниговщины, заходящих в Киевскую область.

В 05:21 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА в районе города Чернигов.

В 05:23 стало известно о российских БпЛА в пределах города Сумы.

В 05:27 военные сообщили о движении ударных БпЛА на Днепропетровщину с Полтавщины.

В 06:09 Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, движущихся в западном направлении.

В 06:22 военные сообщили о новых группах вражеских БпЛА на Сумщине, движущихся в западном направлении.

В 06:48 поступило сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Винницкой области с Житомирщины.

По состоянию на 07:12:

  • БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.
  • БпЛА из Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины.
  • БпЛА на Киевщине, движутся в северном направлении, угроза для Черкасской области.
  • БпЛА по территории Черниговской области, курс западный.

Обновлено: В 7:40 Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Хмельницкой области.

В 7:51 появилась угроза ударов российскими дронами по Черкасской области.

беспилотникивоздушная тревога
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