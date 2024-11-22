Олаф Шольц знову балотуватиметься у канцлери від СДПН – DW

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно висунула чинного канцлера Олафа Шольца як кандидата на посаду глави уряду на наступних федеральних виборах.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Рішення про висунення Олафа Шольца було ухвалене після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про відмову брати участь у боротьбі за посаду канцлера. Співголова СДПН Ларс Клінгбайль підкреслив, що партія об’єднана у підтримці чинного лідера.

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"Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом", – заявив Клінгбайль.

Деталі: Пісторіус заявив, що агітуватиме за Шольца під час виборчої кампанії, а дискусії довкола кандидатури в канцлери назвав такими, що шкодять Соціал-демократичній партії.

"У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца", який уособлює "розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі", додав Пісторіус.

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