Олаф Шольц знову балотуватиметься у канцлери від СДПН – DW
Соціал-демократична партія Німеччини офіційно висунула чинного канцлера Олафа Шольца як кандидата на посаду глави уряду на наступних федеральних виборах.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: Рішення про висунення Олафа Шольца було ухвалене після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про відмову брати участь у боротьбі за посаду канцлера. Співголова СДПН Ларс Клінгбайль підкреслив, що партія об’єднана у підтримці чинного лідера.
"Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом", – заявив Клінгбайль.
Деталі: Пісторіус заявив, що агітуватиме за Шольца під час виборчої кампанії, а дискусії довкола кандидатури в канцлери назвав такими, що шкодять Соціал-демократичній партії.
"У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца", який уособлює "розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі", додав Пісторіус.
Передісторія:
- Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що прагне знову стати кандидатом соціал-демократів на посаду канцлера на дострокових виборах, що мають відбутися у лютому.
- Але в останні дні все більше партійців виступали проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери. Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів назвали міністра оборони Бориса Пісторіуса.
- 64-річний Пісторіус вже кілька місяців є найпопулярнішим політиком Німеччини. Водночас він і раніше говорив, що не має амбіцій стати главою німеччини уряду.