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Олаф Шольц знову балотуватиметься у канцлери від СДПН – DW

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 листопада 2024, 05:35
Олаф Шольц знову балотуватиметься у канцлери від СДПН – DW
Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно висунула чинного канцлера Олафа Шольца як кандидата на посаду глави уряду на наступних федеральних виборах.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Рішення про висунення Олафа Шольца було ухвалене після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про відмову брати участь у боротьбі за посаду канцлера. Співголова СДПН Ларс Клінгбайль підкреслив, що партія об’єднана у підтримці чинного лідера.

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"Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом", – заявив Клінгбайль.

Деталі: Пісторіус заявив, що агітуватиме за Шольца під час виборчої кампанії, а дискусії довкола кандидатури в канцлери назвав такими, що шкодять Соціал-демократичній партії.

"У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца", який уособлює "розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі", додав Пісторіус.

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Передісторія:

  • Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що прагне знову стати кандидатом соціал-демократів на посаду канцлера на дострокових виборах, що мають відбутися у лютому.
  • Але в останні дні все більше партійців виступали проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери. Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів назвали міністра оборони Бориса Пісторіуса.
  • 64-річний Пісторіус вже кілька місяців є найпопулярнішим політиком Німеччини. Водночас він і раніше говорив, що не має амбіцій стати главою німеччини уряду.

вибориНімеччина
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