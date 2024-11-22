Олаф Шольц снова будет баллотироваться в канцлеры от СДПГ – DW
Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Решение о выдвижении Олафа Шольца было принято после того, как министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отказе участвовать в борьбе за пост канцлера. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что партия объединена в поддержке действующего лидера.
"Мы хотим идти на следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцом", – заявил Клингбайль.
Детали: Писториус заявил, что будет агитировать за Шольца во время избирательной кампании, а дискуссии вокруг кандидатуры в канцлеры назвал такими, что вредят Социал-демократической партии.
"У нас есть выдающийся федеральный канцлер в лице Олафа Шольца", который олицетворяет "ум и благоразумие, что имеет особое значение в современном мир", добавил Писториус.
Предыстория:
- Действующий канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что стремится снова стать кандидатом социал-демократов на пост канцлера на досрочных выборах, которые должны состояться в феврале.
- Но в последние дни все больше партийцев выступали против того, чтобы Шольц вел партию на выборы как кандидат в канцлеры. Желаемым кандидатом многих социал-демократов назвали министра обороны Бориса Писториуса.
- 64-летний Писториус уже несколько месяцев является самым популярным политиком Германии. В то же время он и раньше говорил, что не имеет амбиций стать главой немецкого правительства.