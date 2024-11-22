Олаф Шольц снова будет баллотироваться в канцлеры от СДПГ – DW

Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Решение о выдвижении Олафа Шольца было принято после того, как министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отказе участвовать в борьбе за пост канцлера. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что партия объединена в поддержке действующего лидера.

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"Мы хотим идти на следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцом", – заявил Клингбайль.

Детали: Писториус заявил, что будет агитировать за Шольца во время избирательной кампании, а дискуссии вокруг кандидатуры в канцлеры назвал такими, что вредят Социал-демократической партии.

"У нас есть выдающийся федеральный канцлер в лице Олафа Шольца", который олицетворяет "ум и благоразумие, что имеет особое значение в современном мир", добавил Писториус.

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