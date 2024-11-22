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Олаф Шольц снова будет баллотироваться в канцлеры от СДПГ – DW

Иван ДьяконовПятница, 22 ноября 2024, 05:35
Олаф Шольц снова будет баллотироваться в канцлеры от СДПГ – DW
Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Решение о выдвижении Олафа Шольца было принято после того, как министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отказе участвовать в борьбе за пост канцлера. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что партия объединена в поддержке действующего лидера.

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"Мы хотим идти на следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцом", – заявил Клингбайль.

Детали: Писториус заявил, что будет агитировать за Шольца во время избирательной кампании, а дискуссии вокруг кандидатуры в канцлеры назвал такими, что вредят Социал-демократической партии.

"У нас есть выдающийся федеральный канцлер в лице Олафа Шольца", который олицетворяет "ум и благоразумие, что имеет особое значение в современном мир", добавил Писториус.

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Предыстория:

  • Действующий канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что стремится снова стать кандидатом социал-демократов на пост канцлера на досрочных выборах, которые должны состояться в феврале.
  • Но в последние дни все больше партийцев выступали против того, чтобы Шольц вел партию на выборы как кандидат в канцлеры. Желаемым кандидатом многих социал-демократов назвали министра обороны Бориса Писториуса.
  • 64-летний Писториус уже несколько месяцев является самым популярным политиком Германии. В то же время он и раньше говорил, что не имеет амбиций стать главой немецкого правительства.

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