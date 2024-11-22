Байден відреагував на ордер МКС на арешт Нетаньяху: Викликає обурення
П'ятниця, 22 листопада 2024, 09:14
Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши таке рішення обурливим.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена на сайті Білого дому
Пряма мова Байдена: "Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом".
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Деталі: Він також запевнив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці.
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.
- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
- США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.