Байден відреагував на ордер МКС на арешт Нетаньяху: Викликає обурення

Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши таке рішення обурливим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена на сайті Білого дому

Пряма мова Байдена: "Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом".

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Деталі: Він також запевнив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці.

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