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Байден отреагировал на ордер МУС на арест Нетаньяху: Вызывает возмущение

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 22 ноября 2024, 09:14
Байден отреагировал на ордер МУС на арест Нетаньяху: Вызывает возмущение
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав такое решение возмутительным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома

Прямая речь Байдена: "Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МУС, нет никакой равнозначности – никакой – между Израилем и ХАМАСом".

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Детали: Он также заверил, что США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности.    

Предыстория:

СШАБайденИзраильГаагский трибунал
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