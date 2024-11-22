Байден отреагировал на ордер МУС на арест Нетаньяху: Вызывает возмущение

Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав такое решение возмутительным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома

Прямая речь Байдена: "Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МУС, нет никакой равнозначности – никакой – между Израилем и ХАМАСом".

Реклама:

Детали: Он также заверил, что США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности.

Предыстория: