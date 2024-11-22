Байден отреагировал на ордер МУС на арест Нетаньяху: Вызывает возмущение
Пятница, 22 ноября 2024, 09:14
Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав такое решение возмутительным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома
Прямая речь Байдена: "Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МУС, нет никакой равнозначности – никакой – между Израилем и ХАМАСом".
Реклама:
Детали: Он также заверил, что США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности.
Предыстория:
- Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.
- США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.