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Медики й посадовці ТЦК на Закарпатті організували схему ухилення від мобілізації

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 листопада 2024, 11:02
Медики й посадовці ТЦК на Закарпатті організували схему ухилення від мобілізації
ФОТО: СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

На Закарпатті затримали групу з посадовців ТЦК, медичних працівників і колишніх поліцейських, які за гроші виготовляли фіктивні довідки для уникнення мобілізації.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито чергову схему ухилення від мобілізації, а шістьом її учасникам повідомлено про підозру. 

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Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України)".

Деталі: Зазначається, що до складу злочинної групи входили начальниця відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільна особа.

 
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

За даними слідства, з серпня 2023 року вони допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації на основі підроблених медичних висновків. Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів щодо психологічних розладів, лікування в умовах стаціонару та отримання документів про непридатність до військової служби. Так звані "білі" квитки надавали право виїзду за кордон під час війни.

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фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Вартість таких послуг становила від 9 до 14 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували два випадки передачі коштів на загальну суму 18 тисяч доларів.

 
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів, відсторонення підозрюваних від посад, а також перевіряється їхня причетність до аналогічних злочинів. Проводяться обшуки та аналізується медична документація.

ЗакарпаттяТЦКпрокуратурамобілізація
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