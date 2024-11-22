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Медики и чиновники ТЦК на Закарпатье организовали схему уклонения от мобилизации

Анастасия ПроцПятница, 22 ноября 2024, 11:02
Медики и чиновники ТЦК на Закарпатье организовали схему уклонения от мобилизации
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

На Закарпатье задержали группу из должностных лиц ТЦК, медицинских работников и бывших полицейских, которые за деньги изготавливали фиктивные справки для избежания мобилизации.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации, а шести ее участникам сообщено о подозрении.

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Подозреваемым инкриминируют незаконную переправку лиц через границу и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

Детали: Отмечается, что в состав преступной группы входили начальница отдела территориального центра комплектования и социальной поддержки, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданское лицо.

 
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

По данным следствия, с августа 2023 года они помогали военнообязанным избегать мобилизации на основе поддельных медицинских заключений. Схема предусматривала фиктивное установление диагнозов относительно психологических расстройств, лечение в условиях стационара и получение документов о непригодности к военной службе. Так называемые "белые" билеты предоставляли право выезда за границу во время войны.

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ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Стоимость таких услуг составляла от 9 до 14 тысяч долларов. Правоохранители задокументировали два случая передачи средств на общую сумму 18 тысяч долларов.

 
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении подозреваемых от должностей, а также проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. Проводятся обыски и анализируется медицинская документация.

ЗакарпатьеТЦКпрокуратурамобилизация
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