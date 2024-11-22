Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС наблизився до повноцінного розширення Шенгену на Болгарію і Румунію

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 14:06
ЄС наблизився до повноцінного розширення Шенгену на Болгарію і Румунію
Фото ілюстративне з dw.com

Країни ЄС наблизилися до рішення про повноцінне прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, чому тривалий час опиралися кілька країн, пояснюючи це нелегальною міграцією. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Деталі: У п’ятницю в столиці головуючої у Раді ЄС Угорщини відбулися неформальні обговорення щодо остаточного входження Болгарії і Румунії до Шенгенської зони. Фон дер Ляєн привітала їх "позитивний результат".

Реклама:

Пряма мова президентки Єврокомісії: "Наступним має бути офіційне рішення Ради ЄС. Нехай у наступному році Шенген стане сильнішим".

Це рішення також привітала президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Вітаю сьогоднішні позитивні зрушення щодо повноцінного приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони… Очікую фінального рішення найближчими днями", – заявила вона.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.
  • Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.

ЄСБолгаріяРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

Путін хоче загострити ситуацію так, щоб Трамп не зміг закінчити війну – Зеленський

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
ЄС
В ЄС відреагували на російський удар міжконтинентальною балістикою по Україні
Умєров: 12 держав Європи та Україна заснували новий формат оборонної співпраці
У ЄС прокоментували тимчасове закриття низки посольств у Києві 
Останні новини
22:45
Генштаб: Окупанти активно атакують на Куп’янському напрямку
22:43
Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України
22:34
фотоПрезидентка Грузії приєдналась до антиурядової акції протесту
22:28
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
22:06
Податки зростуть вже у листопаді, а не у грудні – Гетманцев
21:56
футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень
21:54
У Словаччині затримали двох громадян України за підозрою у хвилі мінувань
21:50
У Грузії збираються протести після замороження владою руху в ЄС
21:45
Забруднення повітря через пожежі спричиняє понад 1,5 мільйона смертей щороку – дослідження
21:25
ВІДЕО"Панічно боялася людей": у Києві волонтери врятували куницю, в тілі якої був набій для стрільби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: