ЄС наблизився до повноцінного розширення Шенгену на Болгарію і Румунію

Країни ЄС наблизилися до рішення про повноцінне прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, чому тривалий час опиралися кілька країн, пояснюючи це нелегальною міграцією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Деталі: У п’ятницю в столиці головуючої у Раді ЄС Угорщини відбулися неформальні обговорення щодо остаточного входження Болгарії і Румунії до Шенгенської зони. Фон дер Ляєн привітала їх "позитивний результат".

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Пряма мова президентки Єврокомісії: "Наступним має бути офіційне рішення Ради ЄС. Нехай у наступному році Шенген стане сильнішим".

Це рішення також привітала президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Вітаю сьогоднішні позитивні зрушення щодо повноцінного приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони… Очікую фінального рішення найближчими днями", – заявила вона.

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