ЕС приблизился к полноценному расширению Шенгена на Болгарию и Румынию

Страны ЕС приблизились к решению о полноценном принятии Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, чему долгое время сопротивлялись несколько стран, объясняя это нелегальной миграцией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Детали: В пятницу в столице председательствующей в Совете ЕС Венгрии состоялись неформальные обсуждения относительно окончательного вхождения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Фон дер Ляйен приветствовала их "положительный результат".

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Прямая речь президента Еврокомиссии: "Следующим должно быть официальное решение Совета ЕС. Пусть в следующем году Шенген станет сильнее".

Это решение также приветствовала президент Европарламента Роберта Метсола.

"Приветствую сегодняшние положительные сдвиги относительно полноценного присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне... Ожидаю финального решения в ближайшие дни", – заявила она.

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