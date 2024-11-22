ЕС приблизился к полноценному расширению Шенгена на Болгарию и Румынию
Страны ЕС приблизились к решению о полноценном принятии Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, чему долгое время сопротивлялись несколько стран, объясняя это нелегальной миграцией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
Детали: В пятницу в столице председательствующей в Совете ЕС Венгрии состоялись неформальные обсуждения относительно окончательного вхождения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Фон дер Ляйен приветствовала их "положительный результат".
Прямая речь президента Еврокомиссии: "Следующим должно быть официальное решение Совета ЕС. Пусть в следующем году Шенген станет сильнее".
Это решение также приветствовала президент Европарламента Роберта Метсола.
"Приветствую сегодняшние положительные сдвиги относительно полноценного присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне... Ожидаю финального решения в ближайшие дни", – заявила она.
Предыстория:
- В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.
- В конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.