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На вихідні синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 листопада 2024, 14:55
На вихідні синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю
Ілюстративне фото: Getty Images

У найближчі дні в Україні очікуються мокрий сніг, вночі температура впаде до 8° морозу, синоптики попереджають про ожеледицю.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Зазначається, що 23 листопада вночі очікується 3-8° морозу, вдень температура буде близько 0°.

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У північних областях (окрім Сумської), а також у Вінницькій і Черкаській областях вночі прогнозується сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень – місцями невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території України очікуються помірні, подекуди значні опади, переважно у вигляді дощу. Температура повітря протягом доби становитиме 3-8° тепла, а вдень на сході та південному сході країни – 8-13°. У Криму вночі температура сягатиме 8-13° тепла, вдень – 11-16°.

На дорогах західних, більшості північних областей, а також Вінницької та Черкаської областей можлива ожеледиця.

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Вітер переважно північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. У південних, східних, центральних регіонах і Сумській області очікуються пориви до 17-22 м/с, а вночі на півдні місцями до 25 м/с.

У Києві вночі прогнозується сильний мокрий сніг із налипанням мокрого снігу, вдень – місцями невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

24 листопада в Україні переважно без опадів. Лише на сході та південному сході вночі очікується мокрий сніг із можливим налипанням і ожеледицею. На дорогах країни, окрім півдня, місцями буде ожеледиця.

Вітер зміниться на північний і північно-західний, у західних областях – південний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2° до 7° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах удень очікується невеликий сніг, решту часу без опадів.

У столиці опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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