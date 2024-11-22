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На выходные синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Анастасия ПроцПятница, 22 ноября 2024, 14:55
На выходные синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу
Иллюстративное фото: Getty Images

В ближайшие дни в Украине ожидаются мокрый снег, ночью температура упадет до 8° мороза, синоптики предупреждают о гололеде.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Отмечается, что 23 ноября ночью ожидается 3-8° мороза, днем температура будет около 0°.

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В северных областях (кроме Сумской), а также в Винницкой и Черкасской областях ночью прогнозируется сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем - местами небольшой мокрый снег. Температура в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории Украины ожидаются умеренные, местами значительные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в течение суток составит 3-8° тепла, а днем на востоке и юго-востоке страны - 8-13°. В Крыму ночью температура будет достигать 8-13° тепла, днем – 11-16°.

На дорогах западных, большинства северных областей, а также Винницкой и Черкасской областей возможна гололедица.

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Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 7-12 м/с. В южных, восточных, центральных регионах и Сумской области ожидаются порывы до 17-22 м/с, а ночью на юге местами до 25 м/с.

В Киеве ночью прогнозируется сильный мокрый снег с налипанием мокрого снега, днем – местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.

24 ноября в Украине преимущественно без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке ночью ожидается мокрый снег с возможным налипанием и гололедом. На дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица.

Ветер сменится на северный и северо-западный, в западных областях - южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° до 7° мороза, днем – от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах днем ожидается небольшой снег, в остальное время без осадков.

В столице осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

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