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Меркель не сприймає критики і вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 16:01
Меркель не сприймає критики і вважає, що її роблять цапом-відбувайлом за війну в Україні
Ангела Меркель, фото: getty images

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні за її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства.

Джерело: Меркель в інтерв’ю виданню Spiegel з нагоди виходу її мемуарів, "Європейська правда"

Деталі: У Меркель поцікавились, чи є у неї відчуття, що її роблять цапом-відбувайлом за російсько-українську війну через її поведінку на саміті НАТО у 2008 році. На що колишня канцлерка відповіла, що це "не просто відчуття, це правда". 

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"Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі і мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі", – сказала Меркель. 

Вона відзначила, що "захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість" протягом майже трьох років війни, але не згодна з ним щодо Бухареста. 

"Я попереджала знову і знову, в тому числі в Бухаресті в 2008 році: Путін вважає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття – і, звичайно, я не поділяю цю точку зору. 

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З цього він робить висновок про існування екзистенціальної загрози для Росії і намагається, де тільки можливо, тримати інші колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти. Я була права у своєму застереженні. Тому що Путін вторгся в Грузію ще в 2008 році", – сказала Меркель. 

На зауваження про те, чому Меркель не зробила жодних висновків, якщо так чітко усвідомлювала, на що здатен Путін, вона відказала, що висновки зробила.

"На мою думку, необхідно було спробувати вирішити конфлікти з Росією мирним шляхом. Водночас ми також посилили принцип стримування… На саміті НАТО 2014 року в Уельсі була поставлена мета, щоб усі країни витрачали на оборону два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Я визнаю, що енергійність, з якою це просувалось, була обмеженою", – сказала вона.

У відповідь на критику, що Меркель не запобігла ефективно агресії Путіна, не зміцнила обороноздатність Німеччини, не поставила Україні зброю і не позбавила Німеччину залежності від російського газу, колишня канцлерка відповіла, що "багато важливих моментів сьогодні забуваються". Наприклад, те, що Україна і Польща принципово не були проти імпорту російського газу через свою територію та отримання за це коштів.

У інтерв’ю Меркель заявила, що Володимир Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу. 

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МеркельНімеччинаПутінвійна
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