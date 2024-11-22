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Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 22 ноября 2024, 16:01
Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают козлом отпущения за войну в Украине
Ангела Меркель, фото: getty images

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине за ее позицию на саммите НАТО в 2008 году, когда она помешала Киеву получить План действий по членству.

Источник: Меркель в интервью изданию Spiegel по случаю выхода ее мемуаров, "Европейская правда"

Детали: У Меркель поинтересовались, есть ли у нее ощущение, что ее делают козлом отпущения за российско-украинскую войну из-за ее поведения на саммите НАТО в 2008 году. На что бывшая канцлер ответила, что это "не просто ощущение, это правда".

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"Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче", – сказала Меркель.

Она отметила, что "восхищается Зеленским за его мужество и решительность" в течение почти трех лет войны, но не согласна с ним в отношении Бухареста.

"Я предупреждала снова и снова, в том числе в Бухаресте в 2008 году: Путин считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века – и, конечно, я не разделяю эту точку зрения.

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Из этого он делает вывод о существовании экзистенциальной угрозы для России и пытается, где только возможно, держать другие бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты. Я была права в своем предостережении. Потому что Путин вторгся в Грузию еще в 2008 году", – сказала Меркель.

На замечание о том, почему Меркель не сделала никаких выводов, если так четко осознавала, на что способен Путин, она ответила, что выводы сделала.

"По моему мнению, необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время мы также усилили принцип сдерживания... На саммите НАТО 2014 года в Уэльсе была поставлена цель, чтобы все страны тратили на оборону 2% своего валового внутреннего продукта. Я признаю, что энергичность, с которой это продвигалось, была ограниченной", – сказала она.

В ответ на критику, что Меркель не предотвратила эффективно агрессию Путина, не укрепила обороноспособность Германии, не поставила Украине оружие и не избавила Германию от зависимости от российского газа, бывший канцлер ответила, что "многие важные моменты сегодня забываются". Например, то, что Украина и Польша принципиально не были против импорта российского газа через свою территорию и получения за это средств.

В интервью Меркель заявила, что Владимир Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план оформился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

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МеркельГерманияПутинвойна
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