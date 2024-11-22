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Лукашенко дав громадянство Білорусі польському екссудді, якого підозрюють у шпигунстві

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 17:34
Лукашенко дав громадянство Білорусі польському екссудді, якого підозрюють у шпигунстві
фото: Getty Images

Білоруський диктатор Александр Лукашенко у п’ятницю, 22 листопада, надав громадянство й притулок колишньому польському судді Томашу Шмідту, який втік до Мінська з лементом про "політичні переслідування" в Польщі.

Джерело: "Європейська правда", БЕЛТА

Деталі: Своїм указом Лукашенко прийняв Томаша Шмідта в громадянство Білорусі та надав йому притулок.

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Томаш Шмідт став відомим після того, як у травні 2024 року раптом з’явився в Мінську та заявив про "переслідування" з боку польської влади через відмінні погляди. Шмідт став гостем білоруських пропагандистських каналів, де ганив владу в Польщі.

На батьківщині чоловіка позбавили статусу судді та оголосили в розшук за статтею про участь у діяльності іноземної розвідувальної служби, яка з огляду на обтяжувальні обставини загрожує Шмідту довічним ув’язненням.

У Варшаві також видали європейський ордер на арешт Шмідта.

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Читайте детальніше, що відомо про польського суддю, якого звинувачують у шпигунстві на РФ

ЛукашенкоПольщашпигунствовійна
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