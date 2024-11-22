Лукашенко дал гражданство Беларуси польскому экс-судье, которого подозревают в шпионаже

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в пятницу, 22 ноября, предоставил гражданство и убежище бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который сбежал в Минск с криками о "политических преследованиях" в Польше.

Источник: "Европейская правда", БЕЛТА

Детали: Своим указом Лукашенко принял Томаша Шмидта в гражданство Беларуси и предоставил ему убежище.

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Томаш Шмидт стал известен после того, как в мае 2024 года вдруг появился в Минске и заявил о "преследовании" со стороны польских властей из-за отличных взглядов. Шмидт стал гостем белорусских пропагандистских каналов, где ругал власть в Польше.

На родине мужчину лишили статуса судьи и объявили в розыск по статье об участии в деятельности иностранной разведывательной службы, которая, учитывая отягчающие обстоятельства, грозит Шмидту пожизненным заключением.

В Варшаве также выдали европейский ордер на арест Шмидта.

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