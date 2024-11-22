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На Київщині повітряна тривога тривала більше 10 годин

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 18:08
На Київщині повітряна тривога тривала більше 10 годин
Ілюстративне фото: Getty Images

У п'ятницю у Київській області повітряна тривога тривала більше 10 годин, в області активно працювали сили ППО.Влучань в об’єкти інфраструктури не допущено, але фіксується падіння уламків.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Ворог не припиняє тероризувати Київщину атаками БпЛА. Попередня повітряна тривога тривала більше 10 годин.

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В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякуємо нашим оборонцям неба за надійний захист.

Постраждалих серед населення немає".

Деталі: Повідомляється, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

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Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

У відомстві уточнили, що уламками збитих цілей пошкоджений один легковий автомобіль.

Нагадаємо:

повітряна тривогаКиївська область
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