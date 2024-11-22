На Київщині повітряна тривога тривала більше 10 годин
У п'ятницю у Київській області повітряна тривога тривала більше 10 годин, в області активно працювали сили ППО.Влучань в об’єкти інфраструктури не допущено, але фіксується падіння уламків.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Ворог не припиняє тероризувати Київщину атаками БпЛА. Попередня повітряна тривога тривала більше 10 годин.
В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякуємо нашим оборонцям неба за надійний захист.
Постраждалих серед населення немає".
Деталі: Повідомляється, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
У відомстві уточнили, що уламками збитих цілей пошкоджений один легковий автомобіль.
Нагадаємо:
- Протягом доби 22 листопада Росія випустила по Україні 114 різноманітних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 64 дрони.