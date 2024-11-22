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ЗМІ: Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 22 листопада 2024, 18:22
ЗМІ: Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії
Фото: Getty Images

28 листопада Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення у соціальній мережі X (Twitter) редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: Він зауважив, що найбільшою інтригою залишається те, чи буде резолюція закликати провести нові вибори.

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"Говорили також про те, чи буде на засіданні присутня (президентка Саломе. – Ред.) Зурабішвілі, але це малоймовірно", – написав Джозвяк.

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумки виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано. 

Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.

ЄСГрузія
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