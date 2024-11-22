СМИ: Европарламент готовится принять резолюцию по ситуации в Грузии

28 ноября Европейский парламент примет резолюцию по ситуации в Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в социальной сети X (Twitter) редактора по вопросам Европы „Радио Свобода" Рикарда Джозвяка

Детали: Он отметил, что самой большой интригой остается то, будет ли резолюция призывать провести новые выборы.

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"Говорили также о том, будет ли на заседании присутствовать (президент Саломе. - Ред.) Зурабишвили, но это маловероятно", - написал Джозвяк.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итоги выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были фальсифицированы.

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.