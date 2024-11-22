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Чехія вирішила повністю відмовитися від імпорту роснафти

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 19:59
Чехія вирішила повністю відмовитися від імпорту роснафти
Фото: Getty Images

Чехія вирішила не звертатися до Європейського Союзу за продовженням винятку з європейської заборони на імпорт російських нафтопродуктів, запровадженої у 2022 році.

Джерело: Reuters з посиланням на чеське Міністерство промисловості і торгівлі, "Європейська правда"

Деталі: Заборона на постачання російських нафтопродуктів була затверджена в межах санкцій ЄС проти Росії. Але Словаччина, Угорщина та Чехія отримали винятки з цієї заборони, аби мати час знайти альтернативні джерела постачання.

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"У контексті поточної ситуації та кроків, які Чеська Республіка робить для забезпечення своєї незалежності від імпорту нафти з Росії, Чеська Республіка не бачить причин для продовження виключення", – заявив Reuters речник Міністерства промисловості Чехії Марек Вошахлік.

Для Чехії термін дії виключення закінчується 5 грудня.

Країна імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: майже 60% – через нафтопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії, а решту – через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.

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Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL. Як очікується, це подвоїть потужність нафти, що транспортується до Чехії, до восьми мільйонів тонн на рік з наступного року.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.

ЧехіянафтаРосія
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