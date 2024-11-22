Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия решила полностью отказаться от импорта роснефти

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 22 ноября 2024, 19:59
Чехия решила полностью отказаться от импорта роснефти
Фото: Getty Images

Чехия решила не обращаться в Европейский Союз за продолжением исключения из европейского запрета на импорт российских нефтепродуктов, введенного в 2022 году.

Источник: Reuters со ссылкой на чешское Министерство промышленности и торговли, "Европейская правда"

Детали: Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций ЕС против России. Но Словакия, Венгрия и Чехия получили исключения из этого запрета, чтобы иметь время найти альтернативные источники поставок.

Реклама:

"В контексте текущей ситуации и шагов, которые Чешская Республика делает для обеспечения своей независимости от импорта нефти из России, Чешская Республика не видит причин для продолжения исключения", – заявил Reuters представитель Министерства промышленности Чехии Марек Вошахлик.

Для Чехии срок действия исключения истекает 5 декабря.

Страна импортирует почти 8 миллионов тонн нефти в год из двух источников: почти 60% – через нефтепровод "Дружба", который транспортирует нефть из России, а остальное – через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.

РЕКЛАМА:

Ранее Чехия декларировала, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения TAL. Как ожидается, это удвоит мощность нефти, транспортируемой в Чехию, до восьми миллионов тонн в год со следующего года.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.

ЧехиянефтьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве установят елку, но развлечений не будет – КГГА

Маск отреагировал на запрос Байдена о новых $24 млрд для Украины: Не ок

С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ

Вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии: Украина и Польша приняли совместное заявление 

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пропал свет

Байден обратился к Конгрессу с запросом выделить дополнительных $24 млрд для Украины – СМИ

Все новости...
Чехия
Глава МИД Чехии приехал в Киев
В Чехии возмутились ордером МУС на арест премьера Израиля: Подрывает доверие к суду
Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы
Последние новости
11:06
Россияне сбросами с дронов ранили 2 жителей на Херсонщине
10:55
Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"
10:52
Сикорский объяснил, почему поляки не должны блокировать пункты пропуска с Украиной
10:40
"Беременность" в течение 15 месяцев. В Нигерии разоблачили схему с "лечением" бесплодия и торговлей младенцев
10:29
Кличко назвал дату открытия движения Подольским мостом в Киеве
10:23
Как у Зеленского готовятся к эпохе Трампа
10:15
В Киеве установят елку, но развлечений не будет – КГГА
10:14
Партия власти Грузии выдвинула экс-футболиста на пост президента вместо Зурабишвили
10:08
ФутболПСВ – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов
09:58
Леворадикалы войдут еще в одно региональное правительство Германии: есть соглашение с партией Шольца
Все новости...
Реклама:
Реклама: