У Києві в руках у чоловіка вибухнула коробка, він загинув на місці

У Дніпровському районі столиці 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою, чоловік загинув на місці.

Джерело: ГУ Національної поліції у Києві

Дослівно: "Інформація про подію до столичної поліції надійшла сьогодні близько 15:00.

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Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці".

Деталі: Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.