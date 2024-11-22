Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве в руках у мужчины взорвалась коробка, он погиб на месте

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 20:08
В Киеве в руках у мужчины взорвалась коробка, он погиб на месте
Фото - ГУ Национальной полиции в Киеве

В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.

Источник: ГУ Национальной полиции в Киеве

Дословно: "Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00.

Реклама:

Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений пострадавший погиб на месте".

Детали: Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Киев
Защитим Пейзажку от застройки: история борьбы за наследие Киева
Глава МИД Чехии приехал в Киев
Энергетики добавили очередь отключений света в Киеве и области
Последние новости
03:24
03:04
обновленоРоссияне атаковали Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: