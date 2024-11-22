В Киеве в руках у мужчины взорвалась коробка, он погиб на месте
Пятница, 22 ноября 2024, 20:08
В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.
Источник: ГУ Национальной полиции в Киеве
Дословно: "Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00.
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Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений пострадавший погиб на месте".
Детали: Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.