Україні передали обіцяну Канадою систему ППО NASAMS

Система протиповітряної оборони NASAMS, яку Канада замовила у США майже два роки тому, вже перебуває на території України.

Джерело: міністр оборони країни Білл Блер під час виступу в парламенті Канади, "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Деталі: Блер підтвердив парламентарям, що система NASAMS, за які Оттава заплатила майже $300 мільйонів, тепер в руках українців.

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"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити їх – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – сказав глава Міноборони Канади.

Оттава оголосила про плани передати Україні систему ППО NASAMS ще в січні 2023 року.

План полягав в тому, що Канада оплачує уряду США повну вартість системи, а Сполучені Штати укладають договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.

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Та тільки на початку листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав президенту Володимиру Зеленському, що система NASAMS перебуває на шляху в Україну.

Напередодні стало відомо, що канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.