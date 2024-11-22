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Сійярто розгнівався через санкції США проти "Газпромбанку"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 20:53
Сійярто розгнівався через санкції США проти Газпромбанку
Петер Сійярто, фото: Getty images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти Газпромбанку ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: За словами Сійярто, санкції проти Газпромбанку є "атакою на наш суверенітет", тож Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".

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"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу. – Ред.)", – заявив глава угорського МЗС.

Угорщина разом зі Словаччиною та Австрією є кількома країнами ЄС, які досі залежать від поставок російського газу. Для їхньої оплати використовується нині підсанкційний Газпромбанк.

Як пише Bloomberg, припинення нинішніх поставок газу з Росії до Європи може збільшити конкуренцію за глобальні поставки і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейських споживачах.

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Зазначимо, що Угорщина за останні роки укладала кілька домовленостей з "Газпромом" про додаткове постачання газу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки саме вони, на його думку, утримують ціни на енергоносії на високому рівні.

УгорщинасанкціїгазРосія
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