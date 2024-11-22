Сийярто разгневался из-за санкций США против "Газпромбанка"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: По словам Сийярто, санкции против Газпромбанка являются "атакой на наш суверенитет", поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

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"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа. – ред.)", – заявил глава венгерского МИД.

Венгрия вместе со Словакией и Австрией являются несколькими странами ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российского газа. Для их оплаты используется ныне подсанкционный Газпромбанк.

Как пишет Bloomberg, прекращение нынешних поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, что ударит по европейским потребителям.

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Отметим, что Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом" о дополнительных поставках газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку именно они, по его мнению, удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.