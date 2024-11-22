Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У трьох районах Києва тимчасово не працює сигнал повітряної тривоги

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 листопада 2024, 21:47
У трьох районах Києва тимчасово не працює сигнал повітряної тривоги
Фото ілюстративне

У кількох районах Києва тимчасово не працюватиме система оповіщення населення про повітряну тривогу.

Джерело: КМВА, КМДА

Дослівно: "За попередньою інформацією, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва.

Реклама:

Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану".

Деталі: Згодом в КМДА уточнили, що через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці.

Йдеться про:

РЕКЛАМА:
  • просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
  • вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
  • вул. Дегтярівська;
  • вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
  • вул. Зоологічна;
  • вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);
  • вул. Мрії;
  • вул. Данила Щербаківського;
  • бульв. Академіка Вернадського;
  • вул. Святошинська;
  • вул. Героїв Космосу;
  • вул. Коперника;
  • вул. Шолуденка;
  • вул. Богдана Гаврилишина.

Мешканці можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у Telegram-каналі КМВА, в застосунку "Київ Цифровий" та офіційному застосунку "Тривога".

Орієнтовний час відновлення системи – 25 листопада.

Київповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла для населення у четвер діятимуть протягом 11 годин

На Харківщині у пожежі загинули четверо братів: матері оголосили підозру

РФ стягує сили до Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро – Сили оборони півдня

Екснардеп Царьов отримав ще один вирок: 8 років із конфіскацією всього майна

У Польщі заявили, що готові розпочати ексгумацію на Волині протягом доби

фотоЄвропарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи

Усі новини...
Київ
У Києві в руках у чоловіка вибухнула коробка, він загинув на місці
Захистимо Пейзажку від забудови: історія боротьби за спадщину Києва  
Глава МЗС Чехії приїхав до Києва
Останні новини
19:58
Трамп призначив спецпосланника з питань України та Росії
19:56
TikTok заблокує дітям доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
19:50
Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет та важку техніку – США
19:36
Центробанк Росії перестає купувати валюту на тлі обвалу рубля
19:26
США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP
19:23
фотоУ Львові жінка вперше повернула через суд дитину, яку залишила у "Вікні життя"
19:17
Графіки відключення світла для населення у четвер діятимуть протягом 11 годин
18:59
Австралія довічно дискваліфікувала спортсмена, який приніс країні три медалі на Олімпіаді-2024
18:59
Посли ЄС підтримали вступ Болгарії та Румунії до Шенгену
18:58
Російські війська атакували прикордоння Сумщини безпілотником, є поранений
Усі новини...
Реклама:
Реклама: