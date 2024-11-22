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В трех районах Киева временно не работает сигнал воздушной тревоги

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 21:47
В трех районах Киева временно не работает сигнал воздушной тревоги
Фото иллюстративное

В нескольких районах Киева временно не будет работать система оповещения населения о воздушной тревоге.

Источник: КГВА, КГГА

Дословно: "По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций, временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева.

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Для обеспечения информирования граждан, подразделения нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение населения с помощью громкоговорителей, согласно совместно разработанному плану".

Детали: Впоследствии в КГГА уточнили, что из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители.

Речь идет о:

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  • просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
  • ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;
  • ул. Дегтяревская;
  • ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;
  • ул. Зоологическая;
  • ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);
  • ул. Мечты;
  • ул. Даниила Щербаковского;
  • бульв. Академика Вернадского;
  • ул. Святошинская;
  • ул. Героев Космоса;
  • ул. Коперника;
  • ул. Шолуденко;
  • ул. Богдана Гаврилишина.

Жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, в приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".

Ориентировочное время восстановления системы – 25 ноября.

Киеввоздушная тревога
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