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Противник намагався 28 разів штурмувати на Курщині, всього на фронті 187 боїв – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 листопада 2024, 23:31
Противник намагався 28 разів штурмувати на Курщині, всього на фронті 187 боїв – Генштаб
Фото - 66 омбр ім. М. Хороброго

На фронті від початку доби 22 листопада відбулось 187 бойових зіткнень, найінтенсивніше війська РФ атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 22 листопада

Дослівно: "З початку доби відбулося 187 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних (дві ракети), 52 авіаційних удари (56 КАБ) та 748 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

Вісімнадцять ворожих атак на даний час відбили українські воїни поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.

На Краматорському напрямку завершились невдачею чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та у районі Часового Яра.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 35 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Кам’янського.

На Придніпровському напрямку чотири ворожі штурми зазнали невдачі. Ворог бив НАРами по Козацькому.

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати наші підрозділи.

Генштаббойові діївійна
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