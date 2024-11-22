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Противник пытался 28 раз штурмовать на Курщине, всего на фронте 187 боев – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 23:31
Противник пытался 28 раз штурмовать на Курщине, всего на фронте 187 боев – Генштаб
Фото - 66 омбр им. М. Хороброго

На фронте с начала суток 22 ноября состоялось 187 боевых столкновений, наиболее интенсивно войска РФ атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 22 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 187 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБ) и 748 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отбили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении.

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На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняет

Генштаббоевые действиявойна
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