Росія з різних напрямків атакувала Україну ударними безпілотниками

В ніч на 23 листопада російські війська запустили з різних напрямків ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:46 військові повідомили про загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині.

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О 23:10 стало відомо про ворожі ударних БпЛА на Сумщині.

О 23:36 попередили про ворожий ударний БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину.

О 23:56 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області.

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О 00:13 військові повідомили про рух ворожого ударного БпЛА з південного заходу на Харків.

Оновлено: О 01:22 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ворожих БпЛА.