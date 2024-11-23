Росія з різних напрямків атакувала Україну ударними безпілотниками
Субота, 23 листопада 2024, 00:09
В ніч на 23 листопада російські війська запустили з різних напрямків ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 22:46 військові повідомили про загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині.
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О 23:10 стало відомо про ворожі ударних БпЛА на Сумщині.
О 23:36 попередили про ворожий ударний БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину.
О 23:56 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області.
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О 00:13 військові повідомили про рух ворожого ударного БпЛА з південного заходу на Харків.
Оновлено: О 01:22 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ворожих БпЛА.