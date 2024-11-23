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Россия с разных направлений атаковала Украину ударными беспилотниками

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 00:09
Россия с разных направлений атаковала Украину ударными беспилотниками
Фото: Getty Images

В ночь на 23 ноября российские войска запустили с разных направлений ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:46 военные сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА на Харьковщине.

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В 23:10 стало известно о вражеских ударных БпЛА на Сумщине.

В 23:36 предупредили о вражеском ударном БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину.

В 23:56 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

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В 00:13 военные сообщили о движении вражеского ударного БпЛА с юго-запада на Харьков.

Обновлено: В 01:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения вражеских БпЛА.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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