Россия с разных направлений атаковала Украину ударными беспилотниками
Суббота, 23 ноября 2024, 00:09
В ночь на 23 ноября российские войска запустили с разных направлений ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:46 военные сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА на Харьковщине.
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В 23:10 стало известно о вражеских ударных БпЛА на Сумщине.
В 23:36 предупредили о вражеском ударном БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину.
В 23:56 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.
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В 00:13 военные сообщили о движении вражеского ударного БпЛА с юго-запада на Харьков.
Обновлено: В 01:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения вражеских БпЛА.