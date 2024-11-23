Президентка Грузії Зурабішвілі: Хто увійде до парламенту, увійде до Росії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю телекомпанії "Мтаварі архі" заявила, що новий склад парламенту може стати провідником впливу Росії на країну. Зурабішвілі заявила, що ті, хто увійде до нового складу парламенту, "увійдуть до Росії".

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зурабішвілі наголосила, що сьогоднішня ситуація дуже відрізняється від тієї, яка склалася після парламентських виборів 2020 року.

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Пряма мова: "[2020 року] не було відчуття, що країна рухається в іншому напрямку, не було відчуття масової фальсифікації виборів. Було, як завжди, те, що я називаю нормальними фальсифікаціями, і з цього сміються. Але відчуття, що в нас вкрали вибори та країну, не існувало. Сьогодні ситуація зовсім інша. Хто сьогодні увійде до парламенту, той увійде до Росії".

Деталі: Президентка наголосила, що поки жодна партія не увійде до парламенту, "Грузинська мрія" залишиться сама, навіть якщо опозиція буде в режимі бойкоту.

"Вони одні. Вони одні в парламенті, одні в уряді. Однопартійний уряд, парламент, вся вертикаль однієї людини, і всі інститути, що існують, повністю залежать від цієї однієї партії", – сказала Зурабішвілі.

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