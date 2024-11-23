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Президентка Грузії Зурабішвілі: Хто увійде до парламенту, увійде до Росії

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 02:33
Президентка Грузії Зурабішвілі: Хто увійде до парламенту, увійде до Росії
Саломе Зурабішвілі. Фото: Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю телекомпанії "Мтаварі архі" заявила, що новий склад парламенту може стати провідником впливу Росії на країну. Зурабішвілі заявила, що ті, хто увійде до нового складу парламенту, "увійдуть до Росії".

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зурабішвілі наголосила, що сьогоднішня ситуація дуже відрізняється від тієї, яка склалася після парламентських виборів 2020 року.

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Пряма мова: "[2020 року] не було відчуття, що країна рухається в іншому напрямку, не було відчуття масової фальсифікації виборів. Було, як завжди, те, що я називаю нормальними фальсифікаціями, і з цього сміються. Але відчуття, що в нас вкрали вибори та країну, не існувало. Сьогодні ситуація зовсім інша. Хто сьогодні увійде до парламенту, той увійде до Росії".

Деталі: Президентка наголосила, що поки жодна партія не увійде до парламенту, "Грузинська мрія" залишиться сама, навіть якщо опозиція буде в режимі бойкоту.

"Вони одні. Вони одні в парламенті, одні в уряді. Однопартійний уряд, парламент, вся вертикаль однієї людини, і всі інститути, що існують, повністю залежать від цієї однієї партії", – сказала Зурабішвілі.

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Передісторія: 

  • 20 листопада у Грузії організатори протестів із вимогою повторних парламентських виборів вирішили тимчасово розпустити учасників акції та розробити новий план дій.
  • Вранці 19 листопада у Грузії поліція розігнала протест опозиції, яка протестувала проти підсумків парламентських виборів. Затримали 16 осіб.
  • 16 листопада під будівлею грузинського ЦВК зібрався протест проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою
  • Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Водночас президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про намір оскаржити результати у Конституційному суді.
  • Тис часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Грузія
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