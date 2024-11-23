Президент Грузии Зурабишвили: Кто войдет в парламент, войдет в Россию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании "Мтавари архи" заявила, что новый состав парламента может стать проводником влияния России на страну. Зурабишвили заявила, что те, кто войдет в новый состав парламента, "войдут в Россию".
Источник: грузинская служба "Радио Свобода"
Детали: Зурабишвили отметила, что сегодняшняя ситуация очень отличается от той, которая сложилась после парламентских выборов 2020 года.
Прямая речь: "[в 2020 году] не было ощущения, что страна движется в другом направлении, не было ощущения массовой фальсификации выборов. Было, как всегда, то, что я называю нормальными фальсификациями, и с этого смеются. Но ощущения, что у нас украли выборы и страну, не существовало. Сегодня ситуация совсем другая. Кто сегодня войдет в парламент, тот войдет в Россию".
Детали: Президент подчеркнула, что пока ни одна партия не войдет в парламент, "Грузинская мечта" останется одна, даже если оппозиция будет в режиме бойкота.
"Они одни. Они одни в парламенте, одни в правительстве. Однопартийное правительство, парламент, вся вертикаль одного человека, и все институты, существующие полностью зависят от этой одной партии", – сказала Зурабишвили.
Предыстория:
- 20 ноября в Грузии организаторы протестов с требованием повторных парламентских выборов решили временно распустить участников акции и разработать новый план действий.
- Утром 19 ноября в Грузии полиция разогнала протест оппозиции, которая протестовала против итогов парламентских выборов. Задержали 16 человек.
- 16 ноября под зданием грузинского ЦИК собрался протест против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.
- Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.
- Тем временем в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.