Дональд Трамп обрав Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, Bloomberg

Дослівно: "Мені дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки.

Реклама:

Історія Скотта – це історія американської мрії. Скотт вже давно є рішучим прихильником ідеї "Америка понад усе". Разом ми зробимо Америку знову багатою, процвітаючою, доступною і, найголовніше, знову великою".

Деталі: 62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії. Він розробляв економічну політику та готував важливі промови.

Його першочерговим завданням буде просування податкових пільг, запроваджених Трампом у 2017 році, термін дії яких спливає наступного року.

РЕКЛАМА:

Бессент відомий своїм прагненням до перегляду валютної політики США, хоча й не підтримує активного знецінення долара.

Бессент критикував адміністрацію президента Джо Байдена за управління державним боргом і виступав за розширення політики "френдшорінгу", що передбачає диференційовані умови торгівлі з партнерами.