Дональд Трамп выбрал Скотта Бессента на должность министра финансов США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает руководителя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента на должность министра финансов США.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, Bloomberg

Дословно: "Мне очень приятно номинировать Скотта Бессента на должность 79-го Министра финансов Соединенных Штатов Америки.

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История Скотта – это история американской мечты. Скотт уже давно является решительным сторонником идеи "Америка превыше всего". Вместе мы сделаем Америку снова богатой, процветающей, доступной и, самое главное, снова великой".

Детали: 62-летний Бессент был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании. Он разрабатывал экономическую политику и готовил важные речи.

Его первоочередной задачей будет продвижение налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году, срок действия которых истекает в следующем году.

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Бессент известен своим стремлением к пересмотру валютной политики США, хотя и не поддерживает активного обесценивания доллара.

Бессент критиковал администрацию президента Джо Байдена за управление государственным долгом и выступал за расширение политики "френдшоринга", предусматривающей дифференцированные условия торговли с партнерами.